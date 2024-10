Massa verklaart rechtszaak: "Wil erkenning als wereldkampioen"

Felipe Massa is nog altijd bezig met zijn rechtszaak tegen de Formule 1 en Bernie Ecclestone. Hij is van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. De Braziliaanse voormalig Formule 1-coureur stelt dat er stappen worden gezet met zijn veelbesproken rechtszaak.

Massa verloor in 2008 de strijd om de wereldtitel van Lewis Hamilton. Een jaar later kreeg de zaak een andere wending toen bekend werd dat Renault-coureur Nelson Piquet Jr. in Singapore opzettelijk was gecrasht. Deze zaak kreeg de naam Crashgate, en het zorgde voor verontwaardiging in de Formule 1-wereld. In 2023 zorgde voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone voor ophef door te stellen dat hij en de FIA al in 2008 wisten van de zaak, maar dat ze het in de doofpot hadden gedaan.

Gerechtigheid

Massa reageerde woedend en hij stapte naar de rechter. Het is al maanden stil rondom de zaak, maar in een interview met Motorsport-Total geeft hij nu een update: "We zitten al vier of vijf maanden in deze rechtszaak, en er zit schot in de zaak. We vechten zeker voor gerechtigheid, want het was niet eerlijk. Vooral om na vijftien jaar te horen dat ze het al in 2008 wisten en besloten er niets aan te doen. Dat was te veel voor mij. Daarom heb ik een groep van professionele juristen samengesteld. Het is natuurlijk niet mijn vakgebied, maar we hebben een groot team dat vecht voor gerechtigheid en het juiste, dat is wat we doen."

Wereldtitel

Wat de uitkomst van de zaak gaat zijn, is nog zeer onduidelijk. Massa leek eerder te azen op de wereldtitel van 2008, maar ook dat is niet zeker. Gevraagd wat de best mogelijke uitkomst is, reageert de Braziliaan duidelijk: "We vechten zeker tegen iets dat niet eerlijk was, om wat er is gebeurd. Waar ik absoluut naar streef, is om erkend te worden. Erkend worden als wereldkampioen, omdat ik dat verdien. Het was niet eerlijk wat er met me gebeurde door iets wat er tijdens de race gebeurde en niet bij de sport hoort. Daarom vecht ik, en ik vecht zeker door tot het einde."