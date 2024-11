Massa druk bezig met rechtszaak: "Ik voel me wereldkampioen"

Felipe Massa is nog altijd bezig met zijn rechtszaak tegen de Formule 1 en de FIA. De Braziliaan is van mening dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008. Massa vindt het een zeer belangrijke zaak en hij stelt dat het de essentie van de Formule 1 raakt.

De zaak van Massa is al geruime tijd onderwerp van gesprek in de Formule 1. Hij begon zijn zaak na een opmerkelijke bekentenis van Bernie Ecclestone over de Crashgate-zaak. Zonder Crashgate was Massa in 2008 waarschijnlijk wereldkampioen geworden. Ecclestone onthulde dat hij en de FIA al in 2008 wisten van deze zaak, maar dat ze het in de doofpot hebben gestopt. Massa reageerde woedend en stapte naar het Britse hooggerechtshof.

Niet eenvoudig

Massa is al ruim een jaar bezig met de zaak en hij stapte dit jaar naar de rechter, maar er heerst nog altijd veel onduidelijkheid. In een interview met Formule 1 Magazine geeft hij aan wat de huidige status is van de zaak: "We zijn vijf maanden geleden naar de rechter gestapt. We hebben een document van zestig pagina's ingeleverd waarin mijn advocaten elk punt voor punt onze aanklacht hebben toegelicht. Dit is geen eenvoudige taak die in twee dagen beslecht wordt, dat wisten we vooraf. Dit kost tijd, maar we zijn enorm gemotiveerd en we hebben een sterke zaak. Wat gebeurd is, is niet eerlijk tegenover mij. Wat in Singapore gebeurde, hoorde en hoort niet bij de sport."

Belangrijk

Ecclestone heeft al aangegeven dat hij de zaak van Massa begrijpt. Massa legt op zijn beurt uit waarom dit voor hem zo belangrijk is: "Ecclestone heeft vijftien jaar na data aangegeven dat hij en Max Mosley al voor het einde van het seizoen op de hoogte waren van de toedracht van het incident. We hebben ook bewijzen in handen dat de FIA en de FOM alles wisten, maar ze besloten uit politieke overwegingen niet op te treden. Onze strijd is tegen degenen die wisten van de samenzwering. Het zijn instanties die juist voor de sport moesten zorgen, de FIA en de FOM. Dat maakt deze zaak in mijn ogen zo belangrijk, want het raakt de essentie van de sport."

Wereldkampioen

Massa aast op een schadeclaim, maar hij vindt eigenlijk wel dat hij recht heeft op de titel van 2008. Deze staat nu op naam van Lewis Hamilton. Gevraagd of hij zich wereldkampioen voelt, reageert Massa bevestigend: "Absoluut, ja! Na 2008 hebben mensen altijd tegen mij gezegd dat het kampioenschap van mij was. Zelfs mensen uit de Formule 1, zelfs mensen die nu werken voor de instanties waar ik tegen vecht, zeggen dat."