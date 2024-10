Marko wijst naar Ricciardo: "Was geen ontslag"

Het team van VCARB nam vlak na het raceweekend in Singapore afscheid van Daniel Ricciardo. Het zusterteam van Red Bull schoof hem aan de kant en verving hem door Liam Lawson. Volgens Helmut Marko is Ricciardo echter niet ontslagen door Red Bull.

Ricciardo keerde vorig jaar terug in de Red Bull-familie. Na teleurstellende jaren bij Renault en McLaren begon hij bij Red Bull als derde coureur. Na teleurstellende resultaten van Nyck de Vries mocht hij alsnog instappen, en kreeg hij voor dit jaar een contract. Hij wist echter niet te schitteren en zijn teamgenoot Yuki Tsunoda was veel sneller. Het was dan ook geen verrassing dat Ricciardo aan de kant werd geschoven.

Geen ontslag

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een duidelijke mening over de zaak. Marko legt in gesprek met zijn landgenoten van ORF uit wat de bedoeling was met Ricciardo: "Het was geen ontslag. Daniel werd teruggehaald en Christian Horner had de droom dat hij zijn oude vorm weer zou hervinden. Hij won zes Grands Prix met ons en hij was één van de beste in het remmen. Het was echt geweldig hoe hij toen kon inhalen."

Geen consistentie

Die Ricciardo zagen Marko en Horner echter niet meer terug. Ook bij VCARB kon de Australiër niet schitteren en Marko legt de situatie verder uit: "Het werkte echter niet bij Renault en ook niet bij McLaren. Het idee was, we zetten hem in omdat De Vries ook niet aan de verwachtingen voldeed. En als hij goed presteert bij VCARB, kan hij overstappen naar Red Bull Racing. Helaas is dat niet gelukt. Er waren momenten dat hij heel goed was, maar het ontbrak hem aan consistentie."