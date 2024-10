Alonso verklaart uitblijven Safety Car-fases

Het huidige Formule 1-seizoen is zeer spannend, maar de Safety Car is al geruime tijd de baan niet meer opgekomen. Het uitblijven van de Safety Car-fases is opvallend. Fernando Alonso denkt echter wel te weten waarom er zo weinig incidenten plaatsvinden.

De laatste keer dat de wedstrijdleiding de Safety Car de baan opstuurde, was in Canada. Sinds de race in Montreal heeft er geen enkele echte neutralisatie meer plaatsgevonden in de Formule 1. Er werd nog wel een paar keer voor een Virtual Safety Car gekozen, maar dat heeft toch een ander effect op de race. Ook in Singapore was de Safety Car niet nodig, en dat was voor het eerst in de geschiedenis van die race.

Veel mensen vragen zich af waarom er al geruime tijd geen Safety Car-waardige incidenten meer hebben plaatsgevonden. Aston Martin-coureur Fernando Alonso heeft wel een idee, zo laat hij aan Motorsport.com weten: "Dit zijn geen makkelijke auto's om mee te rijden, maar ik denk dat het ook lastig is om honderd procent uit de auto's te persen. Dat zorgt ervoor dat het soms beter is om op negentig procent te rijden, want dan zorg je ervoor dat de auto niet in verkeerde hoeken staat of de verkeerde rijhoogte heeft. Je pusht niet meer tot de limiet, want dan gaat alles verkeerd. Het is beter om op negentig procent te rijden."