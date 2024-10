Steiner sluit Mercedes-transfer Verstappen niet uit

Max Verstappen wordt al het hele jaar in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Ook Günther Steiner denkt dat dit tot de mogelijkheden behoord. Steiner denkt dat als Verstappen weggaat bij Red Bull, hij dan de overstap maakt naar het team van Mercedes.

Verstappen beschikt over een langlopend contract bij Red Bull, maar zijn toekomst lijkt onzeker te zijn. Hij werd dit jaar meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en Toto Wolff ontkende die interesse ook niet. De Oostenrijker is inmiddels gestopt met flirten, maar voor de toekomst wil men niets uitsluiten. Verstappen lijkt zich op zijn beurt niet zo druk te maken over de geruchtenstroom.

Ook voormalig Haas-teambaas Günther Steiner doet mee met speculeren. Steiner brengt binnenkort een nieuw boek uit, en hij promoot dit dan ook in de media. In een interview met City AM krijgt hij de vraag of hij Verstappen ziet vertrekken, hij antwoordt bevestigend: "Ik zie graag dat Max bij Red Bull blijft, want naar mijn idee is hij zo een bedreiging voor iedereen. Hij is Red Bull. Maar ik denk dat als hij vertrekt, dat hij dan naar Mercedes gaat. Er lijkt daar een lange liefdesaffaire te zijn, en Jos Verstappen kan het goed vinden met teambaas Toto Wolff."