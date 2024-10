Ook Massa steunt Verstappen: "Dat is niet leuk"

De taakstraf van Max Verstappen blijft de gemoederen in Formule 1-wereld bezighouden. Veel kenners begrijpen helemaal niets van de straf van Verstappen. Felipe Massa steunt Verstappen en hij stelt dat de Nederlander zeker niet over een limiet is gegaan.

Verstappen kreeg in Singapore een taakstraf, omdat hij had gevloekt tijdens een persconferentie. De straf van Verstappen zorgde voor veel woede. De Nederlander was er niet blij mee, en vrijwel alle coureurs spraken hun steun voor hem. Lewis Hamilton was zelfs van mening dat Verstappen de straf helemaal niet moet gaan uitvoeren. Het zorgde ervoor dat de FIA weer onder druk kwam te staan.

Grens

De steunbetuigingen voor Verstappen blijven ondertussen binnenstromen. Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa spreekt zich over de zaak uit tegenover Motorsport-Total.com: "Ik denk dat alles in ons leven en in deze sport een grens heeft. Je kunt niet iets zeggen dat die grens heeft overschreden. Maar het is niet zoiets, het maakt er op de een of andere manier deel van uit."

Te streng

Volgens Massa hebben de stewards in Singapore simpelweg te streng opgetreden. De Braziliaan is kritisch en vergelijkt het met andere sporten: "Als je iemand in het voetbal zou ontmoeten en je had een microfoon aan je mond, wat denk je dat ze zouden zeggen? Alles heeft een limiet, maar wat er met de FIA is gebeurd en wat ze met Max hebben gedaan, was niet leuk. Je kunt zien dat alles coureurs er volledig tegen zijn." Ook Massa is er tegen: "Want ja, alles heeft een limiet, maar wat hij zei ging niet echt over die limiet."