Advies voor Mick Schumacher: "Ga naar de IndyCar!"

Mick Schumacher droomt nog altijd van een comeback in de Formule 1. De Duitser hoopt volgend jaar op de grid te staan, al is de kans klein dat dit gaat gebeuren. Christian Danner raadt Schumacher aan om na te denken over een overstap naar de IndyCar.

Schumacher reed in 2021 en 2022 in de Formule 1 voor het team van Haas, maar dat was geen succes. Schumacher reed veel schade en andere coureurs waren simpelweg beter. Vandaag de dag is hij de reservecoureur van Mercedes en rijdt hij in het WEC voor Alpine. Hij geeft zijn dromen niet op, en hij gaf meerdere keren aan dat hij een comeback wil maken. Audi lijkt de enige logische mogelijkheid te zijn, maar daar lijkt men voor Valtteri Bottas te kiezen.

Trein vertrokken

Oud-coureur en huidig commentator Christian Danner heeft een harde boodschap voor Schumacher. Danner stelt in gesprek met Sport Bild dat Schumacher nog maar één kans heeft: "Het is nu of nooit. Als hij in 2025 niet in de Formule 1 rijdt, dan is de trein vertrokken. Dan komen er te veel goede jonge coureurs de sport in, en in 2026 zal hij door de nieuwe technische reglementen het voordeel van het kennen van de auto's verliezen."

IndyCar

Danner denkt dat Schumacher serieus moet gaan nadenken over een alternatieve loopbaan. Hij rijdt nu al in het WEC, maar volgens Danner zou een andere raceklasse mogelijk beter bij hem passen. Hij wijst naar de Verenigde Staten: "Als Mick echt van de autosport houdt, dan zijn er echt volop mogelijkheden. Mijn advies van autocoureur tot autocoureur zou zijn: Mick ga naar de IndyCar Series!"