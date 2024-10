De Meo drukt geruchten over verkoop Alpine F1 de kop in

Renault maakte afgelopen maandag bekend dat het per 2026 zal stoppen als motorleverancier in de Formule 1. Dit leidde meteen tot geruchten dat de Franse fabrikant ook van haar Formule 1-team Alpine af zou willen. Deze geruchten heeft Luca de Meo, de CEO van de Renault Group, nu de kop in gedrukt.

Het team van Alpine, dat onderdeel uitmaakt van het moederbedrijf Renault, beleeft een lastig jaar in de Formule 1. Het team uit Enstone zal veel kopstukken vertrekken en ook sportief gezien gaat het erg slecht met het team uit Enstone-Viry. Daar kwam nog eens bovenop dat Renault afgelopen maandag bekendmaakte dat het vanaf 2026 zal gaan stoppen als motorleverancier in de Formule 1, waardoor het Alpine F1 Team vanaf dat jaar niet meer door het leven zal gaan als fabrieksteam.

Reorganisatie

Het voedde de geruchten dat Renault ook van Alpine zou af willen. Renault-CEO Luca de Meo, die nog zo hard uithaalde naar zijn eigen team vanwege de 'belachelijke' prestaties, zegt toch nog vertrouwen te hebben in het Formule 1-project, en wil daar dan ook vol voor gaan.

"Ik begrijp de voordelen van F1 voor ons", verklaart De Meo tegenover L'Equipe. "Flavio [Briatore, red.] moet het project weer nieuw leven in blazen. Ik heb hem niet gebeld om de Formule 1 te verlaten! Ik heb gelezen dat hij het project bij elkaar moest rapen om alles te verkopen. Dat is absoluut niet waar! We zijn het team aan het reorganiseren, we richten ons op Enstone en, geloof me, we zijn daar actief bezig om op het gebied van human resources om efficiënt te zijn. We waren niet op niveau. We zullen niet opgeven. Het is dus aan Briatore om de daad bij het woord te voegen."

"Ik ben niet dom"

Er zijn de afgelopen tijd al meerdere geruchten geweest over een verkoop van het Alpine F1 Team. Dit werd gevoed door de onrust binnen het team en werd nu nog maar eens de wereld in geslingerd door de stopzetting van het motorproject. De CEO van de Renault Group benadrukt nog maar eens dat het team absoluut niet te koop is.

"Ik krijg elke twee weken telefoontjes van financiers, excentriekelingen, die in de F1 willen stappen. Ze weten dat het na 2026 veel meer gaat kosten. Als je me vandaag één miljard geeft om het team over te nemen, kunnen ze het twee jaar later voor het dubbele verkopen. Het zit hier vol met speculanten. Ik heb vijftig keer geweigerd. Een team is binnenkort tussen de drie en vijf miljard waard. Ik ga dat niet verkopen, ik ben niet dom. In de Formule 1 zitten is essentieel voor het merk Alpine. We zitten in een gesloten club. Het geeft het merk geloofwaardigheid onder autoliefhebbers. We hebben dit geld niet nodig", besluit De Meo.