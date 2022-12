Nato neemt #17 als racenummer in Formule E-seizoen 2023, eert Bianchi

Nismo-coureur Norman Nato heeft aangekondigd met racenummer 17 uit te komen in het Formule E-seizoen van 2023. De Fransman krijgt hiermee de kans om de in 2014 overleden coureur en landgenoot Jules Bianchi te eren.

Jules Bianchi overleed aan de gevolgen van zijn crash tijdens de Grand Prix van Japan in 2014. De voormalig peetvader van F1-bekende Charles Leclerc racete toentertijd ook al met #17 op zijn wagen bestickerd. Norman Nato, coureur voor het Formule E-team van Nismo, had tijdens zijn debuutseizoen in de elektronische racedivisie in 2021 al de wens om met #17 te racen, maar die werd toentertijd al door Nederlander Nyck de Vries gebruikt. Nato koos er toen voor om wel met de cijfers 1 en 7 te rijden, maar dan in omgekeerde volgorde.

Nu Formule E-kampioen Nyck de Vries officieel de overstap heeft gemaakt naar de Formule 1, is de betekenisvolle #17 vrijgekomen en heeft Nato zodanig het racenummer overgenomen. Op zijn Instagramkanaal meldt Nato: "Ik ben blij en trots op met nummer 17 in de Formule E te kunnen gaan racen. Dit nummer heeft veel betekenis voor mij. Ik begon in het karten en won met #17 meerdere kampioenschappen. Jules (Bianchi) racete ook met dit nummer en dat maakt het getal nog specialer. Ik kan niet wachten om te beginnen."