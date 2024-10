Piastri bezig met opvallend sterk seizoen

Oscar Piastri is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. De Australiër maakt amper foutjes, heeft al twee races gewonnen en hij stond regelmatig op het podium. Piastri laat zien tot wat hij in staat is, en dat is terug te zien in de cijfers van zijn seizoen.

Piastri heeft op meerdere punten een honderd procent score te pakken. De Australiër is de enige coureur die tot nu toe elke raceronde en elke racekilometer van dit seizoen heeft verreden. Zijn teamgenoot Lando Norris en Fernando Alonso komen nog een beetje in de buurt, maar deze twee coureurs hebben 'slechts' 99,35 procent van alle racerondjes van dit seizoen afgelegd.

Piastri heeft op een aantal andere punten ook nog geen fout gemaakt. Hij heeft namelijk in elke kwalificatie van dit seizoen Q3 bereikt, en dat is een opvallend sterke prestatie. Zijn sterk presterende teamgenoot Norris heeft dat bijvoorbeeld nog niet voor elkaar gekregen. Piastri heeft daarnaast ook tijdens elk raceweekend punten gescoord, en dat is ook iets wat weinig coureurs kunnen zeggen. Naast Piastri heeft alleen zijn teamgenoot Norris dat in de tot nu toe afgewerkte raceweekenden voor elkaar gekregen. Piastri heeft echter niet in alle races punten gescoord, want in Miami kwam hij als dertiende over de streep. In de sprintrace had hij dat weekend wel punten gescoord. Deze perfecte scores zorgen ervoor dat Piastri nu op de vierde plaats in het wereldkampioenschap staat.