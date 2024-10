Coulthard komt met opvallend geruchten over Ricciardo-exit

Daniel Ricciardo werd anderhalve week geleden aan de kant geschoven door Red Bull. Hij wordt bij VCARB vervangen door Liam Lawson. Er was veel ontevredenheid over zijn exit, maar volgens David Coulthard had Ricciardo ook een eigen afscheid kunnen inplannen.

Ricciardo kende geen sterk seizoen in de Formule 1. Bij VCARB werd hij regelmatig verslagen door zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, en hij kwam ook niet meer in aanmerking voor promotie naar Red Bull Racing. In Singapore nam hij op een emotionele wijze afscheid van de paddock, maar zijn afscheid werd pas een paar dagen later officieel aangekondigd. Fans waren boos, want de populaire Australiër kreeg een zeer sober afscheid.

Oud-coureur David Coulthard stelt echter dat Ricciardo al veel langer op de hoogte was van zijn vertrek. De Schotse analist legt het uit in zijn podcast Formula for Success: "Er is iets interessants, een gerucht. Ik heb het niet met eigen ogen gezien, maar Daniel zou al een paar races geleden hebben geweten dat het in Singapore klaar zou zijn. En hij kon het openbaar delen, maar hij koos ervoor om dat niet te doen. Ik probeerde na te denken over het moment waarop ik me realiseerde dat mijn loopbaan eindig was. Het was een mooie gelegenheid voor mij om een kleine aankondiging te doen. Het was namelijk geen wereldnieuws tijdens de Britse Grand Prix toen."