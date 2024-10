Ben Sulayem trots op FIA: "Zijn efficiënter geworden"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is zeer tevreden met de gang van zaken bij de autosportfederatie. Ben Sulayem heeft sinds eind 2021 de touwtjes in banden bij de FIA, en hij is heel blij met hoe het gaat. Volgens hem is alles veel efficiënter geworden en staan ze er financieel gezien ook goed bij.

Ben Sulayem ontving sinds zijn aantreden veel kritiek. Regelmatig ontstond er ophef door uitspraken die hij had gedaan. Zo reageerden coureurs fel toen hij recent stelde dat er te veel wordt gevloekt over de boordradio. Daarnaast vertrokken er dit jaar veel belangrijke namen bij de FIA. Dat hoeft echter niet te betekenen dat de autosportfederatie er zeer slecht voor staat, en volgens Ben Sulayem is dat ook niet het geval.

Efficiënter

Ben Sulayem is namelijk van mening dat de FIA er momenteel veel beter voorstaat dan toen hij eind 2021 aantrad. Als hij hiernaar wordt gevraagd door Motorsport.com reageert hij instemmend: "Honderd procent. En daar zitten veel verschillende kanten aan. We zijn allereerst efficiënter geworden. Plannen worden sneller uitgevoerd. Daarnaast zijn we teruggegaan naar onze missie: het luisteren naar de leden. Want zonder leden is er geen FIA. Zo simpel is het."

Financieel gezonder

Volgens Ben Sulayem gaat het ook op financieel gebied zeer goed met de FIA. De president stelt dat ze er momenteel veel gezonder voor staan: "We hebben de FIA teruggebracht in de plus. En dat hebben we niet gedaan door mensen te ontslaan. Nee, we zijn meer inkomsten gaan genereren, andere zijn ons eerlijker gaan behandelen en we hebben hervormingen doorgevoerd bij de FIA, die onder andere inhouden dat we dus terug zijn gegaan naar onze eigenlijke missie."