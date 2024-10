Mansell neemt hoed af voor Verstappen: "Knap hoe hij geconcentreerd blijft"

Max Verstappen heeft dit jaar nog alle kans om zijn vierde wereldtitel op rij te pakken. De Nederlander moet vechten voor zijn titel, maar hij heeft nog altijd een flinke voorsprong op Lando Norris. Verstappen beleeft een onrustig jaar, en Nigel Mansell is onder de indruk van het feit dat hij zo geconcentreerd blijft.

Verstappen en zijn team Red Bull begonnen het seizoen op een ijzersterke wijze. Ze wonnen race na race, maar al snel werd duidelijk dat Red Bull niet zo sterk was als in de voorgaande jaren. Ze verspeelden hun voorsprong, en werden bijgehaald door de concurrentie. Het team van McLaren is momenteel het sterkst, en ze hebben Red Bull al in gehaald bij de constructeurs. McLaren-coureur Norris aast nu op de koppositie van Verstappen in het wereldkampioenschap.

Toekomst

Achter de schermen is het ook onrustig bij Red Bull, en Verstappen wordt ook al geruime tijd gelinkt aan andere teams. In een interview met Top Offshore Sportbooks laat enkelvoudig wereldkampioen Nigel Mansell zich uit over de toekomst van Verstappen: "Ik denk dat dit het fantastische is van de Formule 1. Alles is mogelijk en Max is de regerend wereldkampioen en hij heeft een enorme kans om dit jaar opnieuw wereldkampioen te worden."

Concentratie

Om die titel te pakken, moet Verstappen dus wel de strijd aangaan met Norris. Mansell is onder de indruk van de rust die Verstappen uitstraalt: "Met alle dingen die spelen bij Red Bull moet je echt je hoed afnemen voor het feit dat Max zijn concentratie weet te behouden. Zijn auto is niet zo competitief als andere auto's, maar hij heeft een aantal fantastische races gereden. Ik denk dat hij zomaar naar Mercedes kan verhuizen. Maar het wordt interessant en hopelijk kan Red Bull hem behouden. Volgens mij heeft hij sowieso een contract, maar ik weet dat in de Formule 1 alles mogelijk is."