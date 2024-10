Ben Sulayem boos op Britse media: "Ben aan de schandpaal genageld"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is niet blij met het gedrag van de Britse media. Ben Sulayem sluit zich aan bij de kritiek van Max Verstappen en Adrian Newey. Volgens de president van de FIA is hij door de Britse media aan de schandpaal genageld.

Newey stelde vorige maand dat Verstappen en Sebastian Vettel op een bepaalde manier werden 'gedemoniseerd' door de Britse media. Verstappen werd tijdens het raceweekend in Azerbeidzjan gevraagd naar deze uitspraken van Newey, en de Nederlandse wereldkampioen stelde dat hij het daar voor honderd procent mee eens is. Verstappen was een paar jaar geleden al duidelijk toen hij een weekend lang Sky Sports boycotte.

Schandpaal

FIA-president Mohammed Ben Sulayem begrijpt de kritiek van Newey en Verstappen. Hij heeft ook het idee dat de Britse media hem iets heeft aangedaan. Hij spreekt zich uit bij Motorsport.com als hij wordt gevraagd naar de woorden van Newey: "Ik respecteer Max. Want ik ben ook rijder en kampioen geweest. Ik respecteer winnaars en kampioenen. Ik heb gezien wat er allemaal over hem is geschreven. Maar laten we het eens over mij hebben. Als je kijkt naar wat de Britse media mij hebben aangedaan, ze hebben me aan de schandpaal genageld! Hoewel ze me nergens van hebben beschuldigd, en ze blijven maar doorgaan. Trek ik me daar iets van aan? Nee. Waarom niet? Omdat: wat willen ze? Ze willen meer geld verdienen en meer aandacht voor zichzelf. Daar is het hen allemaal om te doen."

Geen macht

Ben Sulayem trekt zich helemaal niets aan van de kritiek vanuit de Britse media. De president van de FIA gaat fel verder met zijn verhaal: "Ze hebben helemaal niets te zeggen over mij en de FIA. Met alle respect voor de Britse media en alle andere media: ze hebben nergens een stem in. We zijn een onafhankelijke federatie. De leden hebben mij gekozen. Dat macht ligt bij de General Assembly, niet bij de media. Kunnen we nou eens stoppen met al die onzin? Kunnen we teruggaan naar de orde van de dag en het weer hebben over wat het beste is voor de sport? Is dat mogelijk? Ik vraag het maar. Maar als de media dat niet willen, dan moeten ze het zelf maar weten."

Sterker

Volgens Ben Sulayem gaat het leven gewoon door, en maakt de Britse media hem niet zwakker. Al schouderophalend stelt hij zelfs dat het tegenovergestelde het geval is: "Weet je wat ze met me hebben gedaan? Ze hebben me sterker gemaakt. Ik ben voorzichtiger en wijzer geworden. Ik geniet van de steun van de leden. Als ze vinden dat het tijd is voor een andere president, dan is dat hun beslissing. Het zijn immers ook de leden die mij hebben gekozen. Als ze niet tevreden zijn, dan is het aan hen om iemand anders te kiezen."