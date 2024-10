Nog geen speciale rookie sprint in 2024

Er komt dit jaar nog geen speciale sprintrace voor rookies na de seizoensfinale in Abu Dhabi. Vandaag vond er een vergadering van de F1 Commission plaats, en daar is besloten om dit jaar geen speciale sprintrace te organiseren. Het plan wordt in de komende periode uitgewerkt.

De F1 Commission kwam vandaag bij elkaar op het hoofdkwartier van VCARB in het Italiaanse Faenza. De vergadering werd geleid door Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-kopstuk Nikolas Tombazis. Er werd gesproken over de regels voor 2026 én het plan van een sprintrace voor rookies. Domenicali had al laten doorschemeren dat het plan voor deze speciale sprint of tafel lag, en Red Bull-adviseur Helmut Marko wist vandaag in zijn column te melden dat ze al coureurs hadden aangewezen.

Deze rookies moeten nog een jaartje wachten, want de FIA laat in een statement weten dat er dit jaar geen rookie sprint plaatsvindt. Volgens de FIA ontving het plan brede steun, maar is vanwege timing en organisatorische redenen besloten om dit jaar geen speciale sprint af te werken. De FIA spreekt niet van een sprint, maar omschrijft het plan als een 'rookie race'. De gesprekken over dit onderwerp gaan voorlopig door en er zal worden gewerkt aan een potentieel concept voor 2025. Daarnaast zijn er een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de 2026-regels.