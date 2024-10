Piastri gaat niet zomaar aan de kant voor Norris: "Moet voor mij logisch zijn"

Het team van McLaren kondigde voor het raceweekend in Azerbeidzjan aan dat het team met teamorders gaat werken. Lando Norris werd benoemd tot tijdelijke kopman, wat betekent dat Oscar Piastri teamgenoot Norris zal moeten helpen in zijn titelstrijd met Max Verstappen. De Australiër beet na de bekendmaking al van zich af en doet dat nu opnieuw.

Voorafgaand aan de Grand Prix van Azerbeidzjan maakte het team van McLaren bekend dat ze in het restant van het seizoen teamorders gaan inzetten om Lando Norris op die manier aan de rijderstitel te helpen. De 24-jarige rijder werd daarom uitgeroepen tot de kopman van het team uit Woking, terwijl Oscar Piastri een ondersteunende rol zou krijgen. De Australische rijder zal tijdens belangrijke situaties namelijk aan de kant moeten voor zijn teamgenoot. McLaren hoopt dat Norris op deze manier zijn achterstand van 52 punten op Verstappen goed kan maken.

Piastri begrijpt de keuze van zijn team, maar benadrukt dat teamorders nooit leuk zijn voor een F1-coureur. "Het team wil beide kampioenschappen winnen. Als je ooit de kans hebt, kun je deze niet laten schieten", verklaart de 23-jarige rijder uit Melbourne tegenover Auto, Motor und Sport. "Als ik alleen maar aan mezelf denk, hou ik niet van teamorders tegen mij. Dat vindt geen enkele coureur leuk. Voor je eigen trots wil je laten zien dat jij de snelste coureur op de baan bent."

"Het moet voor mij logisch zijn"

De 23-jarige rijder uit Melbourne geeft aan zijn teamgenoot te willen helpen, maar herhaalt wat hij ook in Bakoe al aan gaf. Hij zal namelijk echt niet zomaar elke race aan de kant gaan voor zijn teamgenoot. "Niettemin zal ik Lando desgevraagd helpen in de laatste races. Hij heeft een meer realistische kans om de titel te winnen. Maar dat is geen blanco cheque. Het moet voor mij logisch zijn om hem te laten passeren", legt de tweevoudig Grand Prix-winnaar uit. "We willen ook het constructeurskampioenschap winnen, en mijn race opofferen om Lando te helpen, helpt niet bij het bereiken van dat doel. Wij zullen dit van geval tot geval beslissen", benadrukt Piastri.