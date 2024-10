Leclerc benieuwd naar data Hamilton: "Hij heeft geen zwaktes"

Charles Leclerc en Lewis Hamilton zijn vanaf volgend seizoen elkaars teamgenoten bij Ferrari. Hamilton gaat aan een nieuw avontuur beginnen bij Ferrari, en Leclerc heeft er veel zin in. Hij is benieuwd wat hij kan gaan leren van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton.

Ferrari maakte begin dit jaar bekend dat ze Hamilton hebben aangetrokken voor de komende seizoenen. Hij wordt de opvolger van Carlos Sainz en de verwachtingen zijn zeer hoog. Hamilton is dit jaar bezig met een redelijk seizoen bij Mercedes, maar men kijkt vooral naar volgend jaar. Dit seizoen wordt hij al vaak gespot terwijl hij in conversatie is met Leclerc. De twee coureurs vormen volgend jaar een soort sterrenkoppel bij Ferrari.

Leren

Leclerc heeft heel erg veel zin in deze nieuwe samenwerking. De Monegask stelt dat zijn verwachtingen hoog zijn en dat legt hij uit in een interview met ESPN: "Ik ben heel benieuwd om te zien wat hij allemaal goed doet om de successen te bereiken die hij heeft behaald. Hij heeft amper zwaktes, eigenlijk ken ik geen enkele zwakte van Lewis. Hij is enorm sterk, hij staat er altijd, hij is enorm snel en super consistent. Voor mij wordt het heel interessant om in de data te zien wat hij precies doet, want we hebben dan dezelfde auto. Nu kan je ook veel leren van andere coureurs, maar als ik nu naar zijn Mercedes-data kijk en zie dat hij veel sneller is in een bocht, dan weet ik niet of mijn auto dat kan. Volgend jaar is dat geen vraagteken meer."

Motivatie

Leclerc kan haast niet wachten om de degens te kruisen met Hamilton. De Monegaskische coureur is al zeer lang onderdeel van de Ferrari-familie, maar dat betekent niet dat hij helemaal niets kan gaan leren: "Het wordt heel erg interessant om te zien wat ik kan gaan leren van Lewis en wat ik kan gaan doen als ik dezelfde auto heb als Lewis. Die twee zaken geven mij veel motivatie voor volgend jaar."