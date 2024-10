Ricciardo wenste Lawson succes: "Waardeer ik enorm"

Liam Lawson is zich aan het voorbereiden op zijn nieuwe kans in de Formule 1. De Nieuw-Zeelander gaat bij VCARB Daniel Ricciardo vervangen. Lawson vindt het vervelend voor Ricciardo dat hij hem moet vervangen, maar de Australiër stak hem een hart onder de riem.

De wissel zal er al een tijdje aan te komen. Ricciardo beleefde een lastig seizoen en bij Red Bull waren ze te spreken over Lawson. Nadat Ricciardo in Singapore op emotionele wijze afscheid nam van de paddock, werd Lawson aangekondigd door VCARB. Hij mag het seizoen gaan afmaken en de verwachtingen zijn hoog. Voor volgend jaar heeft hij echter nog geen duidelijkheid gekregen.

Lawson gaf eerder al aan dat hij het lastig vond om in Singapore aanwezig te zijn bij Ricciardo's afscheid. In een interview met de Nieuw-Zeelandse tak van Sky Sport legt Lawson dit gevoel verder uit: "Het was geen fijn gevoel om tegelijkertijd in Singapore te zijn. Ik zocht hem op voordat ik het circuit verliet om zondag en ik zei: 'Het spijt me voor deze situatie, het is echt rot en ik weet dat het niets persoonlijks tegen jou is.' Hij zei daarna tegen mij dat ik het beste uit deze kans moest gaan halen, want ik krijg maar één kans in de Formule 1. Daarna wenste hij me succes, en dat waardeer ik enorm."