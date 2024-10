Horner ziet 'griezelige' talent bij Verstappen: "Had Schumacher ook"

Het team van Red Bull Racing kampt momenteel met flinke problemen. De Oostenrijkse renstal is niet langer oppermachtig en de RB20 is lastig te besturen. Christian Horner ziet dat Max Verstappen op een 'griezelige' manier om de problemen heen kon rijden.

Verstappen wist begin dit jaar nog races te winnen, maar al snel werd duidelijk dat Red Bull niet zo sterk is als in 2023. Verstappen bleef echter winnen, maar halverwege de eerste seizoenshelft moest ook hij de witte vlag hijsen. Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar hij eist wel verbetering van Red Bull. De Nederlander steekt zijn ergernis dan ook niet onder stoelen of banken.

Griezelig talent

Red Bull-teambaas Christian Horner erkent dat Red Bull momenteel een probleem heeft. De Brit doet daar niet geheimzinnig over en legt het uit in de F1 Nation Podcast: "We kampen met aerodynamische problemen die, als je het helemaal afpelt, te herleiden zijn naar 2023. Ik denk dat Max met zijn griezelig goed ontwikkelde talent steeds in staat was om om die problemen heen te rijden, terwijl Sergio Perez daar veel meer hinder van ondervond."

Schumacher

Horner stelt dat Michael Schumacher ook in staat was om dit soort dingen te doen. Hij wijst naar co-host Damon Hill die zelf met Schumacher vocht eind vorige eeuw: "Het is misschien wel zoals met de Benetton jouw tijd. Aan het begin van de jaren '90 was het Michael Schumacher die als enige met die auto kon rijden, terwijl iedere andere coureur zou worstelen met die auto vanwege de gevoeligheid."