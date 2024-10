Australische Supercars-klasse flirt met Ricciardo

Daniel Ricciardo werd vorige week door VCARB aan de kant geschoven. Hij wordt vervangen door Liam Lawson, en zijn Formule 1-avontuur lijkt voorbij te zijn. Hij heeft zijn eerste aanbieding voor een nieuw avontuur in de autosport al op zak, in zijn thuisland Australië zien hem namelijk graag terugkeren.

Ricciardo is nog altijd enorm populair. Vooral in zijn thuisland Australië heeft Ricciardo nog veel fans. Aankomend jaar moeten ze het bij de Australische Grand Prix dus zonder hem gaan doen. Ricciardo's exit bij VCARB zat eraan te komen, maar dat betekent niet dat de teleurstelling minder groot is. Ricciardo heeft nog geen toekomstplannen bekend gemaakt, maar er is wel veel interesse.

De Australische Supercars-klasse ziet het wel zitten om Ricciardo een stoeltje aan te bieden. Supercars-CEO Shane Howard deelt zijn interesse met News Corp.: "Zouden we Daniel Ricciardo graag in een Supercar zien? Honderd procent. Stel je voor dat hij in één van onze auto's zit en dat hij racet op een nieuw stratencircuit in Perth, dat zou speciaal zijn. Het zou echt geweldig zijn. Hij is een geweldige coureur en hij heeft ook een geweldige persoonlijkheid. De mensen zijn echt dol op hem. Stel je voor dat hij racet op Bathurst, dat zou heel cool zijn."