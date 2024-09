Marko waarschuwt F1 voor vroegtijdig afscheid Verstappen: "Hij meent dat echt"

Max Verstappen kreeg in Singapore een taakstraf opgelegd van de FIA voor het gebruiken van het woord 'fucked' tijdens de FIA-persconferentie. De Nederlander vond de straf belachelijk en stelde dat dit soort zaken hem uit de Formule 1 kunnen drijven. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko moet de Formule 1 deze uitspraken serieus nemen.

Kampioenschapsleider Max Verstappen werd op de vrijdag in Singapore bestraft, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens de persconferentie. De 26-jarige Nederlander kreeg een taakstraf opgelegd, waarmee hij het volledig oneens was. Uit protest besloot hij daarom na de kwalificatie en de race zo min mogelijk te zeggen in de perszaal. Pas na de officiële persconferentie van de FIA gaf hij uitgebreide antwoorden tegenover de media.

Toen de drievoudig wereldkampioen tijdens dat persmoment werd gevraagd of dit soort zaken hem uit de Formule 1 kunnen drijven, was de Nederlander duidelijk: "Zeker. Deze dingen bepalen mijn toekomst. Als je jezelf niet meer kunt zijn en als je met al deze domme dingen te maken hebt. Weet je, ik ben nu in een fase van mijn loopbaan aangekomen dat je jezelf niet eens met deze dingen wil bezighouden. Het is gewoon enorm vermoeiend", verklaarde de Red Bull-rijder tegenover Motorsport.com.

Volgens de adviseur van het team uit Milton Keynes, Helmut Marko, moet de koningsklasse van de autosport deze worden uiterst serieus nemen. "Max moet serieus genomen worden", stelt de man uit Graz tegenover Motorsport-Total. "Hij heeft veel bereikt, maar het is belangrijk dat hij plezier heeft en blijft genieten van de hele sport. En als dat op deze manier steeds vaker verpest wordt voor hem, valt hij uit zijn rol. Als hij zegt: 'oké, dan is dat het', dan meent hij dat ook echt. Al hoop ik niet dat de huidige situatie er echt voor zal zorgen dat hij snel met pensioen gaat", besluit Marko.