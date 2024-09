Steiner steunt Verstappen: "Niet nodig om hier een groot ding van te maken"

De taakstraf van Max Verstappen blijft de gemoederen bezig houden in de Formule 1-wereld. Verstappen ontving zijn straf voor het vloeken tijdens een persconferentie, en daar kwam veel kritiek op. Ook Günther Steiner vindt deze zware straf een beetje te ver gaan.

Verstappen kreeg zijn straf, omdat hij zijn auto omschreef met het woordje 'fucked'. Zijn straf zorgde voor veel woede en verbazing. Verstappen weigerde uitgebreide antwoorden te geven in de persconferenties na de kwalificatie en de race, en hij ontving veel steun van andere coureurs. Er werd gewezen naar de populariteit van voormalig Haas-teambaas Günther Steiner, die zijn roem had gekregen door zijn felle taalgebruik.

Overdreven?

Steiner vindt de straf ook een beetje te ver gaan. De Italiaanse oud-teambaas reageert in de podcast 'Vankah Hours' op de straf van Verstappen: "Ik denk niet dat het overdreven is wat Max heeft gedaan. Toen Max dit deed tijdens de persconferentie legde hij de situatie van zijn auto uit, hij had het niet over een persoon. Had hij een ander woord kunnen kiezen? Ja. Hij gebruikte een term die veelvuldig wordt gebruikt. Is dit juist? Misschien niet, maar is het verkeerd? Dat is het misschien ook niet. Ik twijfel hier heel erg over."

Sieraden

Steiner begrijpt dat coureurs vloeken over de boordradio tijdens de race. Hij vindt het een goede zaak dat de FOM die woorden weg piept, maar hij vindt dat de straf van Verstappen misschien iets te ver gaat: "Ik denk dat het niet nodig is om hier zo'n groot ding van het maken. Voor mij is het vergelijkbaar met de situatie van twee jaar geleden, toen de aanval werd geopend op sieraden. We bevinden ons nu in 2024. Dat probeer ik te herkennen. Iemand draagt een oorbel, waarom kan mij dat wat schelen?"