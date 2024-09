Hamilton bedankt Ricciardo: "Zal het drinken uit je schoen nooit vergeten"

Op donderdag werd officieel dat Daniel Ricciardo door het team van VCARB aan de kant is geschoven. De Australiër nam in Singapore al uitgebreid afscheid, en nu ontvangt hij louter mooie woorden. Ook Lewis Hamilton komt met een speciaal eerbetoon voor Ricciardo.

Ricciardo was bezig met een teleurstellend seizoen, en het is dan ook geen verrassing dat Visa Cash App RB hem aan de kant schuift. Hij wordt vervangen door Liam Lawson en het is nog niet bekend wat hij nu gaat doen. Ricciardo gaf in Singapore al aan dat hij niet zit te wachten op een nieuwe reserverol. De Formule 1-wereld gaat hem in ieder geval missen, want het regende mooie reacties.

Shoey

Ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton kwam met een soort eerbetoon. Hij deelt op Instagram een aantal foto's van hem met Ricciardo. Daarbij plaatst de zevenvoudig wereldkampioen een boodschap bericht aan Ricciardo: "Daniel, het was een eer om met je te vechten in de afgelopen jaren. Ik zal de gevechten, het lachen en het drinken uit je schoen nooit vergeten. Het was goor, maar ik ben blij dat ik het met jou mocht doen maat."

Glimlach

Hamilton stelt dat Ricciardo een bijzondere persoonlijkheid is. Hij gaat hem missen en hij wijst naar de positiviteit die Ricciardo altijd bij zich droeg: "Je laat een erfenis achter van altijd jezelf zijn, en dat is niet makkelijk in deze sport. Je hebt altijd je grote glimlach gehouden en ik dank je daarvoor. Er ligt nog zoveel voor je en ik kan niet wachten om te zien wat je nu gaat doen. Ik zal er altijd voor je zijn man."