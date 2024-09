Brown wil veelbesproken NASCAR-coureur F1-kans geven

McLaren-CEO Zak Brown ziet het wel zitten om een opvallende coureur de kans te geven in een Formule 1-wagen. Brown wil er namelijk aan meewerken om Kyle Larson een kans te geven. NASCAR-kampioen Larson zorgde eerder dit jaar voor verbazing door te stellen dat hij beter is dan Max Verstappen.

Tijdens de zomerstop kwam NASCAR-kampioen Kyle Larson in het nieuws met een aantal opmerkelijke uitspraken. De Amerikaan stelde dat hij een betere coureur is dan Verstappen. Larson denkt dat hij meer kans heeft Verstappen te verslaan in een Formule 1-wagen, dan dat de Nederlander heeft om hem te verslaan in een NASCAR-bolide. Verstappen haalde zijn schouders op, maar op sociale media ging het los.

McLaren-CEO Zak Brown gaf Larson dit jaar de kans in de Indianapolis 500. Volgend jaar krijgt Larson weer een nieuwe kans in de IndyCar-klassieker. In de podcast Harvicks Happy Hour van NASCAR-legende Kevin Harvick gaat Brown in op een F1-kans voor Larson: "We hebben het erover gehad. Kyle wil graag na de periode van ons Formule 1-seizoen en zijn NASCAR-jaar een keer rijden. Het vinden van een gaatje is ons eerder met Fernando Alonso en Jimmie Johnson ook gelukt vier of vijf jaar geleden in Bahrein, dat was in samenwerking met Hendrick Motorsport. Dat was heel leuk om te doen. Ik zou het geweldig vinden om Kyle in een F1-auto te zien. Het is iets waarvan ik zeker van ben dat het een keer gaat lukken."