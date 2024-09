Drie mannen aangeklaagd in chantagezaak familie Schumacher

Eerder dit jaar werden er drie mannen opgepakt voor het chanteren van de familie van Michael Schumacher. Het zorgde voor een enorme rel in Duitsland, en nu is er een vervolg gekomen in de zaak. De lokale autoriteiten hebben de drie mannen namelijk aangeklaagd.

Een paar maanden geleden werden er meerdere mannen opgepakt voor het chanteren van de familie van Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen is sinds zijn ski-ongeval in 2013 niet meer in het openbaar verschenen en zijn familie probeert zijn privésituatie echt privé te houden. Er ging een paar maanden geleden een schok door Duitsland toen de politie een aantal mannen oppakten die toegang zouden hebben tot privédocumenten van de familie Schumacher.

De verdachte probeerden 15 miljoen euro los te weken bij de familie van de Duitse racelegende. Als de familie dat niet zou doen, dan dreigden de verdachten gevoelige informatie te lekken op het darkweb. Volgens Kronen Zeitung zou het materiaal zijn verkregen via een beveiligingsmedewerker die voor de familie werkte. Toen hij werd opgepakt werd er veel bewijsmateriaal gevonden waaronder USB-sticks en harde schijven. De lokale autoriteiten in Wuppertal hebben vandaag bekend gemaakt dat ze drie mannen hebben aangeklaagd in de chantagezaak. Hiermee is een nieuwe stap gezet in deze zaak. Ze zijn aangeklaagd voor het chanteren van de familie Schumacher.