Privéfoto's Schumacher gevonden bij onderzoek chantagezaak

Enkele weken geleden werd Duitsland opgeschrikt door een chantagezaak rondom de familie van Michael Schumacher. Twee verdachten werden opgepakt omdat ze de familie Schumacher zouden chanteren. De Duitse autoriteiten hebben laten weten dat de mannen onder meer privéfoto's van de familie in handen hadden.

Sinds zijn ski-ongeval in 2013 is zevenvoudig wereldkampioen Schumacher niet meer in de publiciteit verschenen. Zijn familie doet er alles aan om zijn privésituatie ook echt privé te houden. Het was dan ook een schok toen vorige maand bekend werd dat de politie van Wuppertal twee mannen, een vader en een zoon, had opgepakt op verdenking van een poging tot het chanteren van de familie Schumacher. Ze zouden claimen dat ze toegang hadden tot privédocumenten.

De verdachten dreigden de documenten te publiceren op het dark web en ze eisten miljoenen. Inmiddels zijn de Duitse autoriteiten bezig met een onderzoek. In een eerste update laten de autoriteiten weten dat er onder meer fotobestanden met betrekking tot het privéleven van de familie Schumacher zijn gevonden. De krant Südkurier meldt dat het om foto's gaat uit de periode na het ski-ongeval van Schumacher. De familie doet er alles aan om zijn privacy te waarborgen, ze hebben al meerdere rechtszaken gevoerd tegen partijen die toch iets naar buiten wilden brengen.