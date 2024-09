Engineer van Norris hoopt op hulp concurrentie in titelstrijd

De wereldtitel is nog altijd een mogelijkheid voor Lando Norris. Afgelopen weekend reed hij een ijzersterke race in Singapore, en bij McLaren hopen ze op meer van dit soort weekenden. Race-engineer Will Joseph hoopt daarbij op 'hulp' van zijn concurrenten.

Norris reed afgelopen weekend een zeer sterke Grand Prix in de straten van Singapore. Hij kwam met ruim twintig seconden voorsprong op Max Verstappen als winnaar over de streep. Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar Norris komt steeds dichterbij. De achterstand van Norris op Verstappen in het wereldkampioenschap bedraagt nog maar 52 WK-punten. Bij McLaren barsten ze dan ook van de ambitie.

Hulp

Bij McLaren richten ze zich nog altijd op de dubbel. Ze voeren het constructeurskampioenschap aan, en nu ligt de bal bij Norris. Zijn race-engineer Will Joseph laat in de F1 Nation Podcast weten dat hij hoopt op hulp: "We willen meer weekend zoals in Singapore, met misschien nog een snelste ronde. Die hadden we daar ook tot de laatste ronde. Hopelijk zijn er nog wat coureurs die punten weghalen bij Max, dat zou ons leven ook makkelijker maken. We willen dus weekenden zoals in Singapore en dan nog iets beter. Dan zijn er ook nog sprints, daar zijn veel punten te scoren. We houden onze vingers gekruist!"

Concentreren

Joseph bevestigt hiermee dat McLaren nog altijd geloofd in de wereldtitel van Norris. Hij doet daar zeker niet geheimzinnig over: "Het geloof dat we hier kunnen vechten is er zeker. Of het ons gaat lukken weten we niet, maar we moeten ons concentreren op wat we zelf kunnen doen en ons niet bezighouden met de ander. We moeten ervoor zorgen dat we zelf ons best doen. Als dat lukt, dan is het straks wat het is. Hopelijk winnen we aan het einde beide kampioenschappen, maar dat zullen we wel zien."