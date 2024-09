Verstappen bevestigt steun van collega's na straf: "Vrij duidelijk wat iedereen denkt"

Max Verstappen was tijdens het raceweekend in Singapore dé man over wie gesproken werd. De Nederlander kreeg een taakstraf van de FIA voor het gebruik van het woord 'fucked' en ging daar tweemaal tegen in protest door nauwelijks wat te zeggen op de persconferenties. Hij kreeg echter wel steun van zijn collega's en dat heeft de drievoudig wereldkampioen ook meegekregen.

De taakstraf van Max Verstappen heeft de gemoederen flink bezig gehouden in Singapore. De Nederlander kreeg de straf afgelopen vrijdag opgelegd door de FIA, nadat hij een dag eerder tijdens de FIA-persconferentie een vraag over zijn auto in Bakoe als volgt beantwoordde: "The car was fucked." FIA-president Mohammed Ben Sulayem had de coureurs vorige week nog opgeroepen om op hun taalgebruik te letten en de opmerking van Verstappen was er zodoende één tegen het zere been van de mondiale autosportbond, die de drievoudig wereldkampioen een taakstraf oplegde.

Verstappen was het daar echter compleet mee oneens en ging in protest. Hij gaf tijdens de FIA-persconferentie na de kwalificatie en na de race nauwelijks antwoord, waarna hij de media buiten de perszaal wel uitgebreid te woord stond.

Verstappen krijgt steun van F1-collega's

De 26-jarige rijder kon ook rekenen op steun van zijn collega's. Zo stelde Alexander Wurz, de voorzitter van de rijdersvakbond GPDA, dat de straf 'buitengewoon' was. Bovendien onthulde hij dat de WhatsApp-groep van de rijders ontploft was, want alle rijders waren het volgens hem 'totaal niet eens met de straf'.

Sommige coureurs lieten hun onvrede ook duidelijk merken in de media. Zo lieten Lando Norris en Lewis Hamilton vrij duidelijk blijken dat het nergens op sloeg. De Mercedes-rijder ging later zelfs nog een stap verder. De 39-jarige Brit riep Verstappen namelijk op om de straf niet uit te voeren. De Red Bull-rijder voelt die steun en waardeert het dat zijn F1-collega's zich ook uitspreken tegen de straf: "Ja. Natuurlijk spreken sommigen zich wat meer uit dan anderen, maar ik denk dat het over het algemeen vrij duidelijk is wat iedereen denkt", vertelt de kampioenschapsleider tegenover de internationale media.

"Blijf het belachelijk vinden"

Verstappen is het bovendien nog steeds niet eens met de straf en vindt dat hij tegenwoordig niet overal zomaar zijn mening meer kan geven. "Niet overal tegenwoordig. Ik denk dat wat ik zei niet zo slecht was. Natuurlijk snap ik dat het slecht is als je het op iemand richt. Natuurlijk kunnen emoties hoog oplopen. Dat is nog steeds niet oké. Ik begrijp dat, maar ik blijf het belachelijk vinden dat ze dit aan mij hebben gegeven."