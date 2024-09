Hamilton roept Verstappen op taakstraf niet uit te voeren

De taakstraf voor Max Verstappen is het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Ook na afloop van de kwalificatie ging het veelvuldig over het onderwerp. Lewis Hamilton staat vierkant achter Verstappen en hij roept zijn voormalig titelrivaal op om de straf niet uit te voeren.

Verstappen kreeg op vrijdag een taakstraf van de stewards, omdat hij tijdens de persconferentie een scheldwoord had gebruikt. Hij omschreef zijn auto in Bakoe met het woord 'fucked' en daar was de FIA niet zo blij mee. Hij kreeg een zware straf in de vorm van de taakstraf. Verstappen besloot na afloop van de kwalificatie door te protesteren tijdens de persconferentie. Hij gaf hele korte antwoorden en sprak pas echt met de media buiten de perszaal.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton noteerde de derde tijd in de kwalificatie, en hij steunt Verstappen in zijn woede. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is van mening dat de taakstraf van Verstappen belachelijk is. Tegenover de internationale media spreekt Hamilton zijn steun uit voor zijn Nederlandse concullega: "Eerlijk gezegd vind ik het echt een grap. Wij vormen de koningsklasse van de autosport en het gaat om fouten die ik ook heb gemaakt. Ik zou de taakstraf zeker niet uitvoeren en ik hoop dat Max het ook niet doet."