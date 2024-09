Verstappen heeft geen problemen met promotie Lambiase

Voorafgaand het raceweekend in Singapore werd bekend dat Gianpiero Lambiase promotie heeft gekregen. De race-engineer van Max Verstappen is vanaf volgend jaar ook de Head of Racing van Red Bull. Verstappen heeft geen problemen met de nieuwe functie van Lambiase.

Red Bull moest de teamstructuur aanpassen vanwege het aanstaande vertrek van Jonathan Wheatley. Sportief directeur Wheatley gaat Red Bull na dit jaar verlaten om de nieuwe teambaas het project van Audi te worden. Red Bull heeft besloten zijn taken te verdelen voor de komende jaren. Verstappens engineer Lambiase krijgt in die nieuwe structuur een belangrijke rol als Head of Racing. Hij blijft deze functie combineren met zijn samenwerking met Verstappen.

Geen probleem

Verstappen heeft geen problemen met de promotie van zijn trouwe rechterhand Lambiase. De Nederlander liet tijdens de persconferentie in Singapore weten dat het geen nadelige gevolgen gaat hebben voor hun samenwerking: "Nee. Ik bedoel, hij deed al meer dingen dan alleen het zijn van mijn race-engineer. Ik denk dat er goed over na is gedacht en dat het de werklast beter verdeeld. Dus voor mij is het geen probleem."

Mening

Verstappen liet even later aan de internationale media weten dat het een logische stap is. De Nederlander werd ook gevraagd of Red Bull hem mee nam in de besluitvorming. Volgens Verstappen werd hij op de hoogte gehouden, maar had hij geen beslissende stem in het proces: "Ik wist natuurlijk wel dat dit eraan zat te komen. Ze leggen aan me uit wat ze gaan doen, waarop ik mijn mening daarover geef. Of die mening overeen komt met de visie van het team? Ja."