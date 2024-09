Brundle begrijpt Verstappen niet: "Het is verspilde energie"

Max Verstappen zorgde voor de nodige ophef in Singapore. Hij kreeg een taakstraf, omdat hij had gevloekt tijdens de persconferentie. Verstappen ging een soort strijd aan met de FIA, en Martin Brundle vraagt zich af waarom de Nederlander daar zoveel energie in stak.

Verstappen gebruikte op donderdag het woord 'fucked' tijdens de persconferentie. Eén dag later moest hij zich hierover melden bij de stewards, en daar kreeg hij een taakstraf. Verstappen reageerde woedend en weigerde na afloop van de kwalificatie uitgebreide antwoorden te geven op de persconferentie. Hij kreeg veel steun van zijn concurrenten, en hij dreigde zelfs met een vertrek uit de sport.

Afleiding

Oud-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle denkt dat Verstappen een beetje te ver ging. In zijn column voor Sky Sports legt Brundle zijn mening uit: "Ik begrijp niet waarom Max zich laat meeslepen en laat afleiden door een soort vloekstrijd met de FIA. Het is verspilde energie en het dient geen goed doel voor hem, maar hij wilde nog steeds geen uitgebreide antwoorden geven tijdens de persconferentie na de race."

Straattaal

Brundle snapt de mening van Verstappen en de coureurs ook wel. Toch blijft de Britse oud-coureur bij zijn standpunt staan: "Ik geef toe dat de coureurs geen kinderen zijn, en we weten dat ze soms vloeken in een poging om hun radioberichten niet te laten uitzenden. En natuurlijk zeggen ze dan dat de radioberichten dan maar niet moeten worden uitgezonden. Het is misschien straattaal, maar ze vertegenwoordigen zichzelf, hun families, hun land, hun sponsors, de Formule 1 en de zenders die de sport uitzenden wereldwijd."

Iconen

Brundle is van mening dat de coureurs hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De Brit begrijpt wat de coureurs bedoelen, maar hij ziet het wel wat anders: "Ze zijn iconen, kampioenen, opiniemakers en ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen met dat privilege, vooral als er zoveel jonge fans kijken. Niemand wil de energie, emotie of de vrijheid van meningsuiting eruit halen, maar voluit vloeken is niet nodig om weg te komen van het spannende moment is niet nodig."