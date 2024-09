Rosberg ziet grote problemen voor Verstappen

De Grand Prix van Singapore werd gedomineerd door het team van McLaren. Lando Norris won met een enorme voorsprong op Max Verstappen en Oscar Piastri kwam als derde over de streep. Nico Rosberg denkt dat Verstappen nu een groot probleem heeft.

Norris is momenteel de grootste uitdager van Max Verstappen in het wereldkampioenschap. De Britse McLaren-coureur staat momenteel nog maar 52 punten achter Verstappen, en er volgen nog zes races en een aantal sprintraces. Verstappen en Red Bull hebben het al weken zwaar, en met de huidige vorm van McLaren kan het snel gaan. Verstappen wist de schade te beperken, maar Norris kwam wel een stapje dichterbij.

Realistisch scenario

Voormalig coureur Nico Rosberg leeft mee met Verstappen. De Duitse enkelvoudig wereldkampioen was in Singapore analist bij Sky Sports en daar sprak hij zich uit: "Het gaat meer om de performance en de snelheid dan om de overwinning van Norris. Red Bull moet nu wel bang zijn geworden. Met deze snelheid is het een realistisch scenario dat Norris alle resterende races dit seizoen gaat winnen. En voor Max is tweede worden heel moeilijk, dus het kampioenschap ligt zeker nog open."

Piastri

Verstappen werd in Singapore wel tweede, maar volgens Rosberg betekent dat niet dat dit in de komende races ook gaat gebeuren. De Duitser wijst naar Oscar Piastri: "Voor Max is het bijna onmogelijk om constant als tweede te eindigen, en dat komt mede door Oscar. Hij heeft het fantastisch gedaan en hij gaat zeker nog punten afsnoepen van Max. Dat is echt een groot probleem!"