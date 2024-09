Brown boos na snelste ronde Ricciardo

Bij het team van McLaren zijn ze niet blij met de snelste ronde van Daniel Ricciardo. De snelste ronde van de Australiër zorgde er namelijk voor dat Lando Norris dit puntje op zijn buik kon schrijven. Zak Brown is zeer kritisch en hij wijst weer naar het feit dat één eigenaar meerdere teams heeft.

Ricciardo rijdt voor Visa Cash App RB, en dat is het zusterteam van Red Bull Racing. Norris jaagt op Red Bull-coureur Max Verstappen in het wereldkampioen en elk puntje telt in deze strijd. VCARB haalde Ricciardo in de slotfase van de race naar binnen. Daar kreeg hij een vers setje softs en ging hij voor de snelste ronde. Volgens VCARB was het een soort afscheidscadeautje voor Ricciardo, maar bij McLaren zien ze dat anders.

Ze wijzen naar het feit dat VCARB en Red Bull Racing dezelfde eigenaar hebben. McLaren-CEO Zak Brown is er op zijn zachtst gezegd niet blij mee. In gesprek met Sirius XM reageert hij cynisch: "Dat is een leuk sportief aspect van een A/B-team. Ik wist niet dat het mocht. Maar het is niet de eerste en de laatste keer dat we het zien. Ik ga zeker wat vragen stellen. Het is iets waar ik in het verleden over heb gesproken en het rijden van de snelste ronde illustreert dat het wel degelijk gebeurt. Je maakt de pitstop niet als je er niet voor gaat. Het levert niemand een punt op, dus ik denk dat het de kwestie rond het onderwerp wel illustreert."