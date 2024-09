Norris vindt snelste ronde van Ricciardo niet oneerlijk

Lando Norris reed in Singapore een ijzersterke race. Hij kwam met een enorme voorsprong als winnaar over de streep, maar hij noteerde niet de snelste ronde. Daniel Ricciardo snoepte die eer van hem af, en dat kostte Norris een puntje. De Brit heeft daar geen problemen mee.

Na afloop van de race in Singapore ontstond er een beetje ophef over de snelste ronde van Ricciardo. De Australiër rijdt voor Red Bulls zusterteam VCARB. Aangezien Red Bull-coureur Max Verstappen de titelrivaal van Norris is, vroeg men zich direct af wat er hier aan de hand was. Norris kon door de snelste ronde van Ricciardo namelijk fluiten naar het extra puntje. De Australiër kreeg dat puntje ook niet, omdat hij buiten de punten was gefinisht.

"Goed gedaan"

Bij McLaren waren ze hier niet zo blij mee, en ze willen snel gesprekken gaan voeren over deze zaak. McLaren-coureur Norris heeft een andere mening, zo laat hij weten aan de internationale media: "Dat is goed gedaan door Daniel. Geen idee. Er is niets aan te doen. Ik deed mijn best een snellere ronde te rijden toen de banden nog goed waren, maar je kan niet altijd alles hebben. Ik heb de afgelopen weekenden vaker geprobeerd om de snelste rond te rijden en dat is vaker wel dan niet gelukt. Op harde banden leg ik het in het midden van een stint wel af tegen iemand op nieuwe softs."

Oneerlijk

Sommigen vonden de snelste ronde van Ricciardo oneerlijk, aangezien VCARB dezelfde eigenaar heeft als Red Bull Racing. Norris vindt dat dit niet het geval is: "Zo is het altijd geweest in de Formule 1, dat was waarschijnlijk al zo voordat ik was geboren. Er is niks om over te klagen. Er zijn in het verleden ook races geweest waarin wij hebben geprobeerd punten weg te houden bij anderen. Het is niet meer dan logisch dat het gebeurt. Slim gespeeld door hen en ik ben blij voor Daniel. Dat is alles."