Brown trots op Norris: "Titel zeker haalbaar"

Het team van McLaren kende een geweldige race in Singapore. Lando Norris kwam op oppermachtige wijze als winnaar over de streep en Oscar Piastri werd derde. CEO Zak Brown was enorm trots op zijn team en hij weet dat de wereldtitel voor Norris nog altijd mogelijk is.

Norris reed een ijzersterke race in de straten van Singapore. Hij reed weg bij Verstappen, maar hij maakte wel een aantal foutjes. Hij raakte de muur een paar keer, maar dat leverde hem geen schade op. McLaren probeerde hem rustig te houden door op hem in te praten over de boordradio. Norris kwam uiteindelijk met een voorsprong van 20,9 seconden op Verstappen als winnaar over de streep.

McLaren-CEO Zak Brown was heel erg in zijn sas met dat resultaat. De Amerikaan nam alle felicitaties in ontvangst en na afloop besprak hij met Viaplay de momentjes van Norris: "Lando kwam na de race naar met toe en zei: 'Zag je dat ik de muur heb geraakt?' Ik zei hem dat we dat elke keer hadden gezien. De race was geweldig en de auto was echt fantastisch." De wereldtitel is voor Norris zeker niet onmogelijk, en ook Brown weet dat: "Het is zeker haalbaar, vanaf nu telt elk punt. We hebben nog steeds een groots weekend nodig voor Lando, maar we hebben veel raceronden te gaan, dus laten we zien wat er gebeurt."