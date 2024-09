Verstappen kan leven met P2: "Natuurlijk zijn we daar niet blij mee"

Max Verstappen wist vandaag de schade te beperken in Singapore. Lando Norris was een klasse apart, en de tweede plaats was het best mogelijke resultaat voor Verstappen. De Nederlander wil vanzelfsprekend winnen, maar hij kon wel leven met de tweede plaats.

Verstappen probeerde bij de start Norris te verschalken, maar al snel kwam hij erachter dat het onmogelijk was om zijn Britse vriend in te halen. Hij hield zijn hoofd koel en hij zag Norris eigenlijk alleen nog maar op de grote schermen langs de baan. Norris liep hierdoor een beetje in op Verstappen in het wereldkampioenschap, maar VCARB-coureur Daniel Ricciardo pakte de snelste ronde van de Brit af in de slotfase.

Na afloop van de race moest Verstappen even het zweet van zijn voorhoofd vegen. Na een aantal flinke slokken water pakte hij de microfoon aan om te praten met interviewer van dienst David Coulthard. De Schot stelde dat Verstappen een eenzame race reed, en daar was de wereldkampioen het mee eens: "Ik denk dat je mijn race wel zo kan omschrijven, ik reed vooral in mijn eentje rond. Het beste wat ik kon doen was het managen van mijn eigen pace. De eerste stint was een beetje lastig voor ons, want we hadden veel bandendegradatie. In de tweede stint ging het beter en voelde ik me comfortabel. In een weekend waarvan we wisten dat we het zwaar zouden krijgen, is P2 goed. Natuurlijk zijn we niet blij met de tweede plaats. We moeten ons blijven verbeteren en dat gaan we doen."