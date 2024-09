Verstappen stelt duidelijk doel voor GP Singapore

Max Verstappen kwalificeerde zich gisteren verrassend als tweede voor de Grand Prix van Singapore. De Nederlander gaat vanzelfsprekend voor de overwinning, maar hij benadrukt vooral met een ander doel bezig te zijn.

Na een rampzalige vrijdag hebben Max Verstappen en Red Bull Racing tijdens de kwalificatie voor een knappe ommekeer gezorgd. De 26-jarige Nederlander noteerde de tweede tijd in de kwalificatiesessie en heeft zodoende alles kans om mee te strijden voor de overwinning. Mocht de drievoudig wereldkampioen vanmiddag als eerste over de finish komen, dan wint hij na zeven races droog te hebben gestaan eindelijk weer een Formule 1 Grand Prix.

Problemen nog steeds aanwezig

De Nederlander houdt echter wel een slag om de arm. Hij benadrukt dat de tweede plaats in de kwalificatie geen garantie is voor een goede race. "We hebben nog altijd last van beperkingen op stratencircuits. We hebben wel geprobeerd om daar omheen te werken en ik denk dat dat tijdens de kwalificatie best goed uitpakte, maar we komen nog steeds te kort", verklaart de Red Bull-rijder tegenover Sky Sports. "Dat laatste beetje mist nog en daar komen die beperkingen juist naar voren. Op papier is het in ons geval ongetwijfeld het slechtste circuit van het seizoen, dus ik ben hartstikke blij met die eerste startrij."

"Ik wil wel winnen"

Ondanks de problemen wil Verstappen vol voor de overwinning gaan op het Marina Bay Street Circuit. Al zal hij zich tijdens de race vooral op een ander doel willen richten. "Ik wil wel winnen en daar wil ik echt vol voor gaan. Als ik een kans zie, zal ik er vol voor gaan. Maar zoveel mogelijk punten per race scoren, is natuurlijk belangrijker. We komen het hele weekend al flink tekort, vooral ten opzichte van McLaren en Lando. Zij lijken hier echt vleugels te krijgen, dus het gat had ook makkelijk groter kunnen zijn. Het is dus echt top dat ik de eerste startrij met Lando deel en als ik ergens een kans zie, zal ik er vol voor gaan. Maar uiteindelijk duurt het seizoen nog lang en zijn er nog genoeg races waar ik ook een goede prestatie moet leveren", besluit de kampioenschapsleider.