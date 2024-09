Sainz ontvangt zware boete voor oversteken circuit

Carlos Sainz kende een tegenvallende kwalificatie in Singapore. Hij crashte aan het begin van Q3 en hij moest zich daarna bij de stewards melden, omdat hij de baan overstak. Hij krijgt geen grote straf, want hij komt weg met een grote boete, hij krijgt voor een ander vergrijp een waarschuwing.

Na zijn crash stak Sainz de baan over om terug te keren in de pitlane. De stewards waren daar niet zo blij mee. Een coureur mag de baan alleen oversteken als hij toestemming heeft gekregen van de marshalls. Dat was hier niet het geval, en volgens de stewards is dit potentieel een enorm gevaarlijke situatie. Sainz gaf aan dat hij dacht dat de baan veilig was. De stewards begrijpen dit, maar stellen wel dat er nog vijf auto's op de baan reden. Daarom hebben ze hem een boete van 25.000 euro gegeven, waarvan de helft komt te vervallen als hij dit jaar niet nog een soortgelijke overtreding maakt. Sainz ontvangt ook een waarschuwing voor het langs de verkeerde kant van het paaltje rijden in bocht 1.