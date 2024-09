Grote teleurstelling bij Perez: "Het wordt een lastige zondagavond

Sergio Perez kende gisteren een rampzalige kwalificatie in Singapore. Hij kreeg zijn banden niet aan de praat en hij noteerde slechts de dertiende tijd. Na afloop van zijn te korte kwalificatie was de teleurstelling groot bij de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur.

Voorafgaand de kwalificatie was duidelijk dat Red Bull het mogelijk lastig zou krijgen. Op de vrijdag hadden ze het niet makkelijk, en de verschillen zijn klein. In Q2 wist Max Verstappen na een lastige eerste run een goede tijd neer te zetten. Alle ogen waren gericht op zijn teamgenoot Perez, maar hij reed geen deuk in een pakje boter. Hij noteerde slechts de dertiende tijd, en hij was daarmee langzamer dan de Williamsen.

Bij Perez was de teleurstelling groot. De Mexicaanse coureur had op een beter resultaat gehoopt. Terwijl zijn collega's bezig waren met Q3, besprak Perez zijn kwalificatie met Sky Sports: "Ik was nogal verrast. Het draaide allemaal om de achterbanden, ik kreeg ze niet in het juiste werkvenster en dat was de echte uitdaging. Het is tot nu toe een lastig weekend geweest en het wordt een lange zondagavond. Een kleine aanpassing aan de balans was al goed genoeg om alles in de war te schoppen. Het is erg jammer. We hebben genoeg om te analyseren."