Leclerc wijt slechte Q3 aan probleem met bandenwarmers

Charles Leclerc zal de Grand Prix van Singapore morgen moeten gaan aanvangen vanaf P9. De Ferrari-rijder wijt zijn dramatische Q3 aan een probleem met de bandenwarmers.

Charles Leclerc zat er op de vrijdag erg goed bij. De Monegask was de enige die het razendsnelle tempo van Lando Norris bij kon houden en leek zodoende dé uitdager van de Brit te gaan worden voor de pole position. De 26-jarige rijder waakte zijn team er echter al voor dat ze deze lijn naar zaterdag door moesten gaan trekken, want op zaterdag kon alles volgens hem zo weer anders zijn. En uiteindelijk werd het allemaal anders. Ferrari had tijdens de derde training totaal totaal niet de snelheid van de vrijdag en Leclerc moest ruim negen tienden toegeven op Norris.

Tijdens de kwalificatie zat de snelheid er wel ietsje beter in bij de man uit Monte Carlo en P2 of P3 zat er misschien wel in. Echter, ging alles in Q3 mis voor het Italiaanse team: Sainz crashte nog voordat hij aan zijn eerste run was begonnen en Leclerc noteerde geen tijd door track limits. De Monegask wijt zijn teleurstellende resultaat aan een probleem met de bandenwarmers.

"Totdat de bandenwarmers werkten, waren we snel", vertelt de zevenvoudig Grand Prix-winnaar tegenover Viaplay. "Maar om een of andere redenen werkte het [de bandenwarmers, red.] niet in Q3, toen we maar één rondje konden doen. Erg teleurstellend. De voorbanden waren veel te koud. Toen ik de pits uit kwam, probeerde ik meteen te pushen om het [de temperatuur, red.] te herstellen, maar de banden waren vijf graden verwijderd van de 'normale' temperatuur. We waren de temperatuur aan het finetunen in Q3 en we zaten er vijf graden af, terwijl we maar één rondje hadden. Daar betaalden we uiteindelijk de prijs voor. Maar vandaag was het verdiend [dat we slecht presteerden, red.] door wat we hebben gedaan met de banden."

De Monegask zal daarom moeten starten van P9. Dit had, ondanks de problemen, nog iets beter kunnen zijn, maar zijn snelste tijd werd afgenomen vanwege track limits. "Dat had niks uitgemaakt. P7 was misschien mogelijk geweest, maar meer niet. Hopelijk kunnen we ons morgen herpakken", besluit Leclerc.