Jos Verstappen niet tevreden met Red Bull: "Ze hebben het behoorlijk verkloot"

Na een aantal tegenvallende weekenden hoopt Max Verstappen dit weekend in Singapore de schade te beperken. Zijn team Red Bull Racing is hard op zoek naar een oplossing, en ze hopen binnenkort weer omhoog te kunnen kijken. Jos Verstappen is niet zo blij met de situatie.

Red Bull begon oppermachtig aan het huidige seizoen, maar inmiddels zijn ze ingehaald door de concurrentie. Dit weekend in Singapore willen ze de schade gaan beperken, maar ze weten ook dat dit lastig gaat worden. Het circuit van Marina Bay past niet heel goed bij hun auto, en in de voorgaande jaren hadden ze het er zwaar. In derde vrije training zag Verstappen er zojuist redelijk goed uit.

Verstappens vader Jos is dit weekend niet aanwezig in Singapore. Hij komt in actie tijdens de Hellendoorn Rally, en daar sprak hij met Racexpress over de situatie bij Red Bull. Gevraagd of de tegenvallende resultaten knaagt aan de familie Verstappen: "Altijd. Je wil natuurlijk winnen. Zeker als je ziet hoe het aan het begin van het seizoen ging en hoe het nu gaat. Dan hebben ze het behoorlijk verkloot." Jos Verstappen weet ook nog niet of de weg omhoog is ingezet bij Red Bull: "We gaan het zien. Ik wil de resultaten zien en dan kan ik je antwoord geven."