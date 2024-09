Red Bull-problemen op stratencircuits kunnen pas in 2025 opgelost worden

Red Bull Racing heeft het de laatste jaren op de stratencircuits lastig. Vooral in Singapore kent het team uit Milton Keynes meestal veel problemen. Maar deze kunnen volgens Pierre Waché, de technisch directeur van Red Bull, pas in 2025 opgelost worden.

Stratencircuits en Red Bull Racing zijn de afgelopen jaren niet de grootste vrienden geweest. Ondanks het feit dat Sergio Perez en Max Verstappen in 2022 en 2023 nog regelmatig met de winst aan de haal gingen op verschillende stratencircuits, heeft het team uit Milton Keynes altijd last gehad van problemen met haar bolide op dit type circuits. Dit heeft vooral te maken met het hobbelige asfalt en de hoge kerbstones, waar de Red Bull-bolide onwijs veel problemen mee heeft. Het is een issue waar het team uit Milton Keynes eerder dit jaar in Monaco ook nog hinder van ondervond. "Het is nog precies hetzelfde", zei Verstappen in Monaco over de Red Bull-problemen op de stratencircuits.

Dit weekend wordt er geracet in Singapore, waar de coureurs zullen gaan strijden op het Marina Bay Street Circuit. Dit is het stratencircuit waarop Red Bull altijd de meeste problemen ondervindt. Perez won er weliswaar in 2022, maar Verstappen - die nog nooit won in het Zuidoost-Aziatische land - kwam tijdens de laatste twee edities in Singapore niet verder dan een zevende en een vijfde plaats. Bovendien kwamen beide Red Bull-mannen vorig jaar niet eens in Q3 terecht. En ook dit jaar zullen Verstappen en Perez te maken krijgen met de problemen. Red Bull hoopte deze tussen het einde van 2023 en het begin van dit jaar opgelost te hebben, maar dat is niet gelukt.

Schop onder de kont

Pierre Waché, technisch directeur van de Oostenrijkse renstal, hoopt dat de issues niet meer aanwezig zullen zijn op de bolide voor 2025. "We hebben dat aspect afgelopen winter niet helemaal verbeterd zoals we hadden verwacht", verklaart de Fransman tegenover Motorsport.com. "We hebben in Monaco een schop onder de kont gekregen, dat is gewoon de realiteit. Ik denk dat we het probleem [op stratencircuits, red.] wel beginnen te begrijpen, al betekent iets daarover zeggen nog niet dat we meteen kunnen leveren. We hopen dit in de toekomst in ieder geval te verbeteren, vooral met de auto voor volgend jaar."

Het oplossen van deze problemen hoeft volgens de technisch directeur ook niet ten koste te gaan van andere vlakken van de RB20. "Ik denk dat we het kunnen verbeteren zonder de rest te beïnvloeden. Het is alleen wel een fundamenteel onderdeel van het concept van de auto. Je moet de auto daarvoor nogal veranderen. Tijdens het seizoen is dat lastig, alhoewel we wel kleine verbeteringen door kunnen voeren doordat we wel een bepaalde tendens zien. Maar grotere verbeteringen op dit vlak zullen vooral van de nieuwe auto moeten komen", besluit de Fransman.