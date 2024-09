Brown lacht om achtervleugel-zaak: "Dit had ik wel verwacht"

Het team van McLaren stond op de vrijdag in Singapore in het middelpunt van de aandacht. De FIA besloot de Bakoe-achtervleugel van het team toch te verbieden. Zak Brown houdt zijn schouders erover op en hij stelt dat ze dit wel zagen aankomen.

Na afloop van de Azerbeidzjaanse Grand Prix ontstond er veel ophef over de achtervleugel van McLaren. Op beelden was te zien dat de achtervleugel een beetje bewoog, en daar waren de andere teams niet zo blij mee. De FIA wilde eerst niet ingrijpen, maar in Singapore kwamen ze daar toch op terug. Ze vroegen McLaren om deze achtervleugel niet meer te gebruiken, en daarmee kwam dit relletje ten einde.

Ophef

McLaren-CEO Zak Brown haalt zijn schouders op over alle ophef van de afgelopen dagen. De Amerikaanse CEO sprak zich uit bij Viaplay: "Weet je, er is veel ophef over geweest. Het onderdeel voldeed uiteraard aan alle reglementen. Het zal slechts een kleine aanpassing zijn aan onze vleugel van Bakoe en dat zal niet het verschil gaan maken. Dus we zijn er vrij ontspannen over. De vleugel heeft alle tests doorstaan. Maar we gaan nu aan de leiding bij de constructeurs, dus dit had ik wel verwacht."

Compliment

Brown denkt dat zijn concurrenten nu extra goed gaan letten op de wagens van McLaren. De Amerikaan denkt dat dit onderdeel is van het spelletje: "Terwijl elk team gefocust is op het sneller maken van hun auto, zijn ze er ook best op gefocust om die van ons langzamer te maken. Dat is prima, want dat hoort gewoon bij het spelletje wat we spelen. Maar het is best een leuk compliment dat iedereen naar onze auto staart en probeert hem langzamer te maken! Maar ja, we zullen een paar kleine aanpassingen doen. We maken ons daar geen zorgen over."