Hamilton baalt: "Niet mogelijk om Q3 te bereiken"

Lewis Hamilton kende een rampzalige vrijdag in Singapore. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn auto en hij wist geen snelle tijden te noteren. Hamilton heeft dan ook geen hoge verwachtingen voor het restant van het raceweekend onder het kunstlicht.

Hamilton begon de dag in Singapore met een tegenvallende twaalfde tijd in de eerste vrije training. Hij was bijna een seconde langzamer dan de snelste tijd van Charles Leclerc. In de tweede vrije training ging het niet veel beter met de zevenvoudig wereldkampioen, want hij noteerde de elfde tijd. Tijdens de training klaagde Hamilton veelvuldig over het gebrek aan tractie bij zijn auto.

Zijn prestaties in de eerste twee vrije trainingen gaven hem geen goed gevoel voor het restant van het weekend. Na de tweede vrije training reageerde hij terneergeslagen bij F1 TV: "Het was ontzettend lastig. We hebben alles geprobeerd met de set-up, maar niets werkte! We geven echt alles en dan kom je erachter dat je er een seconde achter staat! Ik snap er even helemaal niets van en ik weet niet waar het aan ligt." De veranderingen tussen de trainingen hielpen Hamilton ook niet: "Nee, we hebben veel geprobeerd, maar we bereikten constant hetzelfde. Op dit moment is het niet mogelijk om Q3 te bereiken in de kwalificatie."