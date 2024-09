Norris verwacht dat Piastri hem gaat helpen in titelstrijd

Het team van McLaren gaat dit weekend weer op jacht naar een goed resultaat. Nog steeds gaat het over de vraag wie nu precies de kopman van het team is. Lando Norris denkt dat Oscar Piastri hem gaat helpen op het moment dat dit nodig is voor het wereldkampioenschap.

Vlak voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix maakte McLaren bekend dat Norris de kopman zou zijn. Als het nodig is, gaat Piastri hem helpen. In de race in Bakoe moest Norris echter een inhaalrace rijden, en kreeg hij de vraag om Sergio Perez op te houden. Dit moest hij doen om Piastri te helpen. Het was een nuttige call, want Piastri wist de Grand Prix uiteindelijk op zijn naam te schrijven.

In Singapore wordt Norris vanzelfsprekend naar dit moment gevraagd. De Brit maakt er geen grote zaak van in gesprek met de internationale media: "Mensen maken er een groter probleem van dan het is. Ik vind het heerlijk om goed te racen, me goed te kwalificeren en in een goede positie te komen waarin mijn teamgenoot me kan helpen, net zoals ik zat afgelopen weekend. Ik was daar in een positie waarin ik Oscar kon helpen en hem zo waarschijnlijk de zege bezorgde. Ik heb mijn rol gespeeld en ik weet zeker dat Oscar zijn rol gaat spelen als het zover is."