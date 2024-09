FIA vraagt McLaren omstreden achtervleugel aan te passen

Ook dit weekend gaat het weer veelvuldig over de achtervleugel van het team van McLaren. In Bakoe reed de Britse renstal rond met een vleugel die opvallend veel bewoog. Het lijkt erop dat de FIA nu heeft ingegrepen na klachten van vooral het team van Red Bull.

Na afloop van de Azerbeidzjaanse Grand Prix ontstond er ophef over de achtervleugel van McLaren. Op onboardbeelden was te zien dat de vleugel meeboog, en dat er zelfs een soort gaatje ontstond waardoor er een soort extra DRS-effect ontstond. Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport heeft Red Bull aan de bel getrokken bij de FIA. Na lang debatteren hebben ze aan McLaren gevolgd om de Bakoe-achtervleugel aan te passen.

Een woordvoerder van de FIA heeft aan Motorsport.com bevestigd dat McLaren specifiek deze low-downforce achtervleugel moet aanpassen. Het ontwerp is door alle tests gekomen, maar volgens de FIA is het niet in de geest van het technische reglement. Volgens AMuS heeft de FIA op donderdagavond in Singapore aan McLaren gevraagd om het onderdeel aan te passen. Volgens het Duitse medium was Red Bull Racing naar de FIA gestapt om over de achtervleugel te praten. Ferrari bleef op de achtergrond, maar zou aan de kant van Red Bull staan. De FIA wilde in eerste instantie geen actie ondernemen, maar dat hebben ze nu wel gedaan.