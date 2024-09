FIA komt met statement na ophef over McLaren-achtervleugel

In de afgelopen dagen ging het veelvuldig over de achtervleugel van McLaren. Op de onboardbeelden was te zien dat de vleugel bewoog en dat er een soort extra DRS leek te ontstaan. De FIA heeft niet gereageerd op deze zaak met een uitgebreid statement.

Het team van McLaren heeft in de afgelopen maanden een aantal grote stappen gezet. Afgelopen weekend in Bakoe schreef Oscar Piastri de race op zijn naam en nam McLaren de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull. Na afloop van de race ging het echter vooral over de flexende achtervleugel. Het leek er zelfs op dat de achtervleugel een klein beetje openging, boze fans wezen naar een soort extra DRS-effect.

Aanpassingen

Autosportfederatie FIA kwam in eerste instantie niet met een reactie. In Singapore delen ze nu echter een uitgebreid statement: "De FIA houdt de flexibiliteit van het bodywork van alle auto's nauwlettend in de gaten en behoudt zich het recht voor om teams op elk moment te vragen om aanpassingen door te voeren. Als een team echter met succes alle tests doorstaat en zich aan de regels en technische richtlijnen houdt, worden ze geacht volledig aan de regels te voldoen en worden er geen verdere acties ondernomen."

Data

De FIA neemt de zaak zeer serieus. Ze zijn bezig met het verzamelen van data over de bewegende achtervleugels, en daar zijn ze duidelijk over: "De FIA bekijkt momenteel de data en eventuele aanvullende bewijzen die in Azerbeidzjan naar voren zijn gekomen en overweegt mogelijke corrigerende maatregelen voor de toekomst. Het maakt deel uit van het standaardproces bij het onderzoeken van de technische legaliteit en de FIA behoudt de bevoegdheid om indien nodig tijdens het seizoen wijzigingen door te voeren aan de regels."