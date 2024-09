Perez aast op revanche na pijnlijke crash in Bakoe

Sergio Perez kende afgelopen weekend in Bakoe een sterke race. Hij streed om de podiumplaatsen, maar hij viel uit na een crash met Carlos Sainz. Zijn performance geeft hem veel vertrouwen en hij hoopt deze vorm vast te houden voor de race in Singapore.

Perez is bezig met een zwaar seizoen in de Formule 1. Hij blijft ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen en zijn prestaties vallen flink tegen. In Azerbeidzjan kwam hij afgelopen weekend echter goed voor de dag. Hij was sneller dan Verstappen en in de race vocht hij mee om de podiumplaatsen. In de slotfase streed hij met Carlos Sainz om een plekje op het ereschavot, maar beide coureurs knalden in de muur. Ze vielen uit en daardoor liep Perez het podium mis, hij heeft al sinds de Chinese Grand Prix geen podiumplek meet gescoord.

Perez baalt nog steeds van het feit dat hij uitviel in Bakoe. De Mexicaan is daar nogal uitgesproken over in zijn preview op de Grand Prix van Singapore: "Het is jammer voor het team. Ze hadden zoveel tijd gestoken in het competitief maken van de auto en dat was ook goed te zien. We hadden de snelheid en nu is het onze taak om die pace in Singapore om te zetten in een podiumplaats. Deze auto heeft met dit pakket laten zien daartoe in staat te zijn. We moeten de set-up perfect hebben en de race en de kwalificatie perfect uit te voeren."