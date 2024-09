Zelfverzekerde Norris verwacht 'leuke' race in Singapore

Lando Norris reist met een goed gevoel af naar Singapore. De Brit reed in Azerbeidzjan een sterke inhaalrace en zijn team McLaren nam daar de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull. Norris verwacht een zeer leuke race in Singapore.

McLaren kan aankomend weekend gaan scoren in Singapore. De Britse renstal voert het constructeurskampioenschap aan, en ze kunnen hun voorsprong op Red Bull gaan uitbreiden. Red Bull kampt met een flinke vormdip en in het verleden waren ze niet bepaald sterk in de straten van Singapore. Bij McLaren heeft men veel zelfvertrouwen en in Bakoe wisten ze te winnen met Oscar Piastri.

Lando Norris heeft er in ieder geval veel zin in om weer in actie te komen. De Britse coureur blikt vooruit op de race in Singapore in de voorbeschouwing van McLaren: "Het voelt goed om dit weekend in te gaan als de leiders in het constructeurskampioenschap. Het team heeft geweldig werk geleverd en dat doen ze nog steeds. We weten dat we hard moeten werken en dat we consistent moeten blijven presteren. Ik heb zin in dit weekend in Singapore. Het is een geweldig land om te bezoeken en het is cool om te racen onder de lampen. Dit circuit kan voor een uitdaging zorgen met de luchtvochtigheid, maar ik heb hier in het verleden goed gepresteerd en ik heb me goed voorbereid, dus ik verwacht weer een leuke race."