Toto Wolff verwacht 'uitdaging' voor Mercedes in Singapore

Mercedes is niet lekker uit de zomerstop gekomen. De Zilverpijlen wisten twee van de drie laatste races voor de zomerstop te winnen, maar worstelen vanaf de Grand Prix van Nederland enorm met de W15. Ook in Singapore verwacht teambaas Toto Wolff weer een 'uitdaging' voor het Duitse team.

Mercedes maakte voor de zomerstop veel indruk. Het Duitse team stond tijdens de zes races voor de zomerstop constant met één coureur op het podium en drie van de laatste vier races voor de break werden zelfs gewonnen. Maar vanaf de korte onderbreking kunnen de Zilverpijlen geen potten meer breken. Het team is erg wisselvallig qua snelheid en een vijfde plaats lijkt in de race het maximaal haalbare. Ook het Grand Prix-weekend in Singapore wordt weer als een 'uitdaging' beschouwd door het team uit Brackley, met name door de hitte en de karakteristieken van het stratencircuit.

"Hoewel het een stratencircuit is als Bakoe, is het Marina Bay Street Circuit een compleet andere uitdaging", verklaart Mercedes-teambaas Toto Wolff in een persbericht van Mercedes. "Fysiek is het ongelooflijk veeleisend voor zowel de coureurs als de teamleden. De hitte en de vochtigheid spelen daarbij een grote rol, maar de baan zelf ook. Het is op sommige plekken hobbelig, bevat een mix van zowel lage als hoge snelheidsbochten en de muren wachten erop om je te verrassen."

Bandentemperatuur

Mercedes hoopte zich in Bakoe te kunnen revancheren van de moeizaam verlopen doubleheader Zandvoort-Monza. Als je puur naar de uitslag kijkt, lijkt het team dat ook gedaan te hebben met de derde plaats van George Russell op het Bakoe City Circuit. Maar daar moet wel de kanttekening bij geplaatst worden dat er voor de coureur uit King's Lynn, zonder de crash van Carlos Sainz en Sergio Perez in ronde 50 van de 51, niet meer dan een P5 mogelijk was geweest tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan. Het realistische Mercedes erkent dat, en wijst voor het te langzame tempo vooral naar één specifiek probleem.

"We zullen de lessen uit Bakoe meenemen en streven naar betere prestaties in Singapore", aldus Wolff. "Soms lag ons tempo hoog, maar we konden dat niet consistent volhouden. Onze grootste uitdaging was het beheersen van de bandentemperatuur en we weten dat we daar nog verbetering in moeten aanbrengen. Het is bemoedigend dat we, zodra de auto aan de praat is, de snelheid hebben om competitief te zijn. Hoewel we toch op het podium eindigden, weten we dat het geluk was dat we op goede gronden vijfde werden."